Yodi, la musique alternative sud-américaine de ce groupe landais

Installé dans les Landes, le groupe Yodi est composé de Yohanna (guitare et voix), Jean-Marc (basse électrique) Julio (charango), Bruno (percussion) et de Julien (trombone) .

C'est en 2014 que Yohanna, fille du célèbre Paco Diaz, poète, chanteur et guitariste, rencontre Jean-Marc, bassiste aux influences et au parcours musical atypiques. Deux ans de duo après, ils sont rejoints par le musicien péruvien autodidacte Julio Cesar Portilla et son charango, un instrument singulier venant des Andes. Depuis le groupe s'est agrandi avec les arrivées de Bruno et Julien.

Entre élégance et émotion Yodi propose, sur sa chaine Youtube, un répertoire tendre qui parcourt les cimes du continent sud-américain.

Yodi, Julio, Yohanna, Julien et Jean-marc © Radio France - Carl Da Silva

Le groupe sera présent le 4 décembre 2021 à la Médiathèque du Marsan de Mont de Marsan.