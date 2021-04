Granny Smith, un duo tonique de l'Entre deux mers en Gironde

Granny Smith est un duo entre Sarah et William à la scène comme dans la vie. Granny Smith prépare son album actuellement, le premier dont la sortie est prévue à l'automne 2021. Des compositions et des textes qui racontent des états d'âmes, à découvrir dans ce numéro de la Nouvelle Scène Aquitaine.

Sarah et William se rencontrent alors qu'ils sont tous les 2 chanteurs dans un groupe de pop. Coup de foudre musical et humain, l'envie de chanter et de partager la scène les conduira à créer Granny Smith en 2017. Rapidement, ils écrivent leurs premières chansons et posent les bases d'une pop acoustique moderne, fédératrice, accessible et poétique. Sarah et William ont déjà à leur actif des centaines de concerts, la première prestation sur scène en tant que Granny Smith reste un moment fort, c'était la première partie de The Skip the use (Ghost) à Belfort. Granny Smith se révèle être un groupe de scène puissant, et d'excellents auteurs-compositeurs-interprètes en studio.

Pourquoi le nom Granny Smith ?

D'après William, c’est parti d’une nana pour qui l’on a joué plusieurs fois et qui avait pris l’habitude de nous appeler Mister Smith et Miss Granny ! Vu que Sarah et William se sont longtemps habillé en noir et vert sur scène, Granny Smith collait bien avec l'image et la musique : fraicheur, énergie, légèreté. Comme en cuisine, quand on utilise de la pomme Granny Smith, cela apporte du pep’s !

Dans ce live de la Nouvelle Scène Aquitaine vous entendrez pas loin de dix chansons, dont une reprise de Vianney, Dumbo. C'est le titre Everybody home, qui ouvre ce live. Une réflexion commune sur la société actuelle, une ode au rassemblement à travers l’idée de la « maison » qui peut se définir de plusieurs façons. Sarah et William sont accompagnés par Nicolas, un musicien qui joue d'une batterie électronique, un PAD, nouvelle formule pour avoir un son un peu électronique, tout en ayant un jeu de batteur.

Nous remercions la Couveuse à films, quai de Brazza à Bordeaux, pour le plateau d'enregistrement vidéo et les images de ce live. Régalez vous autant que l'équipe France Bleu sur place pendant cet enregistrement, Sarah et William ont une belle énergie commune et une grande complicité. Merci Granny Smith pour ce cadeau artistique.