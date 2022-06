Guitare à la main, Jane et Raphaël deviennent Janaël

Du rock, de la soul, du folk, Jane et Raphaël forment le duo Janaël depuis un peu plus d'un an. Des reprises, des compositions inspirées de leurs vies, de leurs voyages et de leurs façons de voir le monde.

Jane et Raphaël se sont rencontrés il y a un peu plus d’un an et demi lors d’une soirée au Pays Basque. Les premiers mots ont été échangés en chanson, leur passion commune. Elle est d’origine allemande, lui est né à Toulon et tous les deux ont créé le duo Janaël, la contraction de leurs deux prénoms.

Le duo est influencé par les grands artistes des années 60-70, particulièrement les Beatles. Sur scène, ils font principalement des reprises mais Jane et Raphaël composent aussi leurs chansons comme « Radio song » ou encore « My lord », une sorte de lettre que Jane a écrit pour Raphaël. Dans les compositions, Janaël s’inspire de voyages, de leurs histoires mais Jane et Raphaël partagent aussi « leurs manières de voir le monde ».

Leurs textes sont exclusivement en anglais, c’est à la fois plus facile de s’exprimer dans cette langue pour Jane mais c’est surtout une langue qui, d’après eux, se prête plus facilement à l’expression des émotions.

