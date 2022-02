Jean Mouchès, artiste landais : une guitare et une passion pour les mots

Plongez dans l'univers décalé de Jean Mouchès, ancien instituteur landais, qui sont son 9ème album " Chansons de vent, de plumes et de broussailles ".

Ancien professeurs des écoles Jean Mouchès s’est lancé depuis quelques années dans la chanson, pour le plus grand plaisir du public. Maintenant à la retraite, il s’adonne à sa passion en toute liberté, et offre ainsi son 9ème album « Chansons de vent, de plumes et de broussailles ».