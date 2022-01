Jeanne-Lise et Emeric : un duo de chanteurs landais

Jeanne Lise et Emeric et leurs musiciens

Le duo Jeanne-lise et Emeric naît au début des années 2000, lors d'un concours sur la scène de Tartas (Landes). Aujourd'hui, professionnels depuis 2005, nos deux chanteurs parcourent le Grand Sud Ouest.

Variété française, nternationale et, depuis 2008, chant lyrique, leurs spectacles ne cessent d'évoluer. En 2012, désireux d'aller encore plus loin, Jeanne-lise et Emeric font appel à Caroline Robin, danseuse de renom et chorégraphe, et fondent leur propre troupe de spectacles-cabarets itinérants.

Jeanne Lise & Emeric - Carl Da Silva

Pour cette Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, Emeric présente son nouvel album "Electrocardiolove" avec le tout dernier single "C'est mon chrush".