Jérome Quériaud (auteur-compositeur pour Amir) trouve l'inspiration en Gironde pour son projet solo

Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom mais vous avez déjà chanté certaines de ses compositions sur France Bleu : Jérôme Quériaud est l'invité de la Nouvelle Scène Aquitaine, en live piano-voix à Bordeaux.

Mascarade de Bénabar ça vous dit quelque chose ? Et On dirait d'Amir aussi ? Si oui, c'est normal on les a chanté ensemble sur France Bleu ! Si non, et bien il faut nous écouter un peu plus et profiter de cette Nouvelle Scène Aquitaine pour découvrir l'auteur-compositeur de ces deux titres : Jérôme Quériaud .

En piano-voix il interprète des titres qu'il a composé pour d'autres, comme Je lui dirais tout destiné à Véronique Sanson, On dirait interprété par Amir, des titres qu'il a écrit pour rendre hommage aux autres, comme Lettre à France pour France Gall ou pour célébrer les espaces girondins qui l'inspirent comme Super Sud, en référence à une plage de Lacanau. Ce sont des exclusivités France Bleu, les titres n'ont pas encore été enregistrés en studio !

Quelle chance de pouvoir découvrir les titres de Jérôme Quériaud en piano-voix dans la Nouvelle Scène Aquitaine ! © Radio France - Marie Ottoz

Grand grand fan de Michel Berger (et pas seulement capillairement parlant), Jérôme Quériaud évoque cette passion pour la mélodie et la poésie mêlées. Il a d'ailleurs créé un spectacle, il y a quelques années, Au coeur de Michel Berger pour lui rendre hommage.

Homme de radio, c'est aussi à l'antenne qu'il a aimé raconter des histoires. Adolescent, Jérôme Quériaud rêvait déjà de scènes mais il fallait aussi s'assurer des revenus et créer son réseau. Il se forme au métier d'animateur au Studec à Paris et travaille pour diverses stations, dont France Bleu. Il est maintenant musicien à plein temps, accompagne Amir sur ses tournées en tant que guitariste et travaille sur ses projets solo, comme son EP "Un Mot" dans lequel il n'y en a aucun, mais un piano qui nous en joue beaucoup. Un EP enregistré dans l'Entre-Deux-Mers avec Mark Daumail du groupe Cocoon.

Jérôme Quériaud - Un mot (Live)