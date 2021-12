Kassavettes, un groupe pop rock à la sauce basque

Le groupe Kassavettes est composé de 3 gars passionnés de musique, vivants entre Biarritz, Anglet et Bayonne. Dans ce groupe qui a une dominante pop rock, on retrouve Luc qui a un studio au Pays Basque et musicien intermittent depuis 10 ans. Il fait aussi partie de deux autres groupes : Woknote et Luc et Laura.

Dylan, lui, est originaire d’Afrique du Sud. Après avoir vécu en Angleterre, le chanteur et guitariste du trio a rejoint la côte basque. Pour l'enregistrement d'un titre, il se rend dans le studio de Luc, lieu de leur première rencontre. Quelques mois plus tard, ils se recontactent pour travailler ensemble dans un seul et même groupe.

Le nouveau de la bande, c'est Thierry, le batteur ! Professionnel de la musique depuis 25 ans, il a intégré le trio alors que la musique que propose Kassavettes n'est pas son style musical de prédilection.

Kassavettes, un univers en musique et en image

La musique de Kassavettes est à découvrir en live dans la Nouvelle Scène Aquitaine mais vous pouvez découvrir le clip de la chanson "Fall On Your Sword" ci-dessous. C'est Dylan qui est à l'initiative de ce clip. Pour appuyer le texte de la chanson, il utilise des images symboliques, créé un univers pour choquer le spectateur notamment en associant des images "contraires", que l'on n'a pas l'habitude d'associer. Cet aspect cinématographique a une place importante pour Kassavettes qui pense déjà au clip lorsqu'il commence à travailler sur une chanson.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La prochaine chanson de Kassavettes qui sera publiée est "Pink Flamengo". Tous les autres titres sont disponibles sur les plateformes de téléchargement légal comme Deezer, Spotify ou Apple Music.