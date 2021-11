Kepa, artiste basque aux multiples facettes sort son nouvel album "Divine Morphine"

Kepa vient de publier un nouvel album "Divine Morphine". Il joue ses nouveaux titres en live dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu et notamment son single "Eldorado" qui compte déjà plus de 140 000 vues sur Youtube.

Cette semaine dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, vous découvrez Kepa. Né à Bayonne et vivant tout près de là, à Tarnos, Kepa est un autodidacte qui a appris la musique il y a environ 7 ans. Bercé depuis sa jeunesse au jazz grâce à ses parents, lui est plutôt fan de blues et de musique acoustique.

Depuis le début de sa carrière musicale, Kepa est vite passé de petites salles dans la région avec peu de spectateurs jusqu’à une première partie à l’Olympia. Comme il le confie, il a « une bonne étoile » qui le suit dans cette aventure qui le passionne, qui l’hypnotise. Par contre, ne lui demandez pas ce qu’il faut pour faire de la musique « Made in Kepa », lui-même ne le sait pas ! Il aime essayer, toucher les instruments au gré de ses envies et des inspirations pour raconter une histoire.

Dans son nouvel album « Divine morphine » sorti en septembre dernier, il parle du monde actuel mais aussi et surtout de sa vie, son quartier, ses douleurs, ses aventures… Dans son single « Eldorado » qui comptabilise plus de 140 000 vues sur Youtube, il raconte sa vie, notre vie durant cette année 2020.

Aujourd’hui, l’ancien skateboarder se produit partout en France à Paris, à Auxerre pour sa dernière date en 2021 mais aussi dans la région comme à Cenon le 21 janvier prochain au Rocher de Palmer.