L’artiste surfeur landais Nadixion et son deejay Nesta Flex : du reggae, des concerts et un nouveau single

La scène musicale aquitaine est en constante effervescence, et parmi les talents émergents, Nadixion et Nesta Flex se démarquent par leur fusion unique de reggae et de hip-hop. Ces deux artistes d'Hossegor reviennent avec un nouveau single "KILL IT !"

L'histoire de Nadixion et Nesta Flex a débuté autour d'une passion commune : le surf. Ils se sont croisés sur les plages de leur village natal à Tarnos, partageant non seulement les mêmes spots de surf, mais également une connexion artistique inattendue.

Cette rencontre fortuite, bien que d'abord liée au surf, a rapidement évolué vers une collaboration musicale fructueuse. Nadixion nous confie : "C'était un coup de cœur artistique, en quelque sorte. Au-delà de notre passion pour le surf, nous avons découvert que nous évoluions dans le même univers musical." Cette connexion instantanée les a poussés à travailler ensemble, et c'est ainsi qu'est née leur aventure musicale.

Le retour à la musique : Une addiction irrépressible

Les deux artistes ont partagé une addiction commune : la musique. Bien que leur parcours musical ait connu des hauts et des bas, leur passion pour la musique ne les a jamais quittés.

Nesta Flex nous explique : "J'ai fait beaucoup de musique et rêvais d'en vivre et d'en faire mon métier depuis mon adolescence. Cependant, la vie m'a éloigné de la musique pendant un moment."

Malgré cette pause, l'appel de la musique était irrésistible.

Nadixion ajoute : "La musique me manquait trop, alors j'ai réévalué ma vie professionnelle et me suis replongé dans la musique peu avant la pandémie de COVID-19."

Le Reggae et le Punk : Une fusion inattendue

Le style musical de Nadixion et Nesta Flex est une fusion audacieuse de reggae et de hip-hop. Cette combinaison unique est le reflet de leurs influences variées. En discutant de la cohabitation entre le reggae et le punk, Nadixion souligne : "Même à l'époque de Bob Marley, le mouvement punk était présent dans les quartiers anglais ou jamaïcains. Ils partageaient un esprit de rébellion contre 'Babylone', ce qui a créé une connexion entre les mondes punk et reggae."

Nesta Flex explique également le choix de son nom de scène : "Nesta est en fait mon prénom, un hommage à Bob Marley. J'ai choisi ce nom pour revenir à mes racines. J'aime mélanger l'ancien et le moderne dans ma musique."

Un pèlerinage musical en Jamaïque

Pour approfondir leur compréhension du reggae et de ses racines, Nadixion et Nesta Flex ont entrepris un voyage en Jamaïque. Cette expérience a renforcé leur amour pour la musique reggae et les a immergés dans la culture jamaïcaine. "La Jamaïque est le berceau du reggae, et là-bas, la musique reggae est omniprésente. C'est plus qu'un genre musical, c'est leur musique à eux, et on baigne constamment dans cette atmosphère magique" , déclare Nadixion.

Le Hip-Hop : Une culture évolutive

Le hip-hop est un genre musical en constante évolution, et Nadixion et Nesta Flex sont fiers de faire partie de cette culture. Le hip-hop englobe divers éléments, notamment la danse, le graffiti et la musique. Nesta Flex explique : "Le hip-hop est une culture complète. Le rap en est une composante, mais le hip-hop englobe bien plus que cela. C'est un mélange de musique, de danse, de graffitis, et cela évolue constamment.

Le processus de création et l'évolution de leur musique

Le processus de création de Nadixion et Nesta Flex est collaboratif et dynamique. Nesta Flex est responsable de la production musicale, retravaillant des productions existantes et créant de nouvelles pistes. Nadixion apporte sa touche personnelle en travaillant sur les paroles, les mélodies et les arrangements.

Nadixion détaille : "Nesta arrive avec ses productions qu'il a déjà dans son bagage, et nous les retravaillons ensemble. Nous les remodelons pour qu'elles correspondent à notre style et à notre vision." Cette collaboration étroite est le secret de leur musique authentique et originale.

Leur musique reflète également leur évolution en tant qu'artistes. "Nous cherchons constamment à progresser, à explorer de nouvelles sonorités et à nous améliorer en tant qu'artistes. Notre musique évolue avec nous", explique Nesta Flex.

Nadixion - Clip Medley "Wanna dance tonight/Kill it" (reggae dub)

Leurs projets futurs

Le duo vient de sortir de nouveaux titres récemment, dont ce medley de deux de leurs titres avec " Wanna dance tonight ? " et " Kill It " et prévoient de sortir de nouvelles musiques dans un avenir proche. Ils continueront à explorer la fusion unique de reggae et de hip-hop qui les caractérise, tout en poussant les limites de leur créativité.

Nesta Flex conclut : "Nous avons encore de nombreuses idées à explorer, et nous voulons continuer à faire évoluer notre musique. Notre objectif est de toucher les gens avec notre musique, de les faire vibrer et de les faire réfléchir."

Nadixion et Nesta Flex sont deux artistes talentueux de la scène musicale aquitaine à surveiller de près.

Leur fusion audacieuse de reggae et de hip-hop promet de captiver un public toujours plus large à mesure qu'ils continuent d'explorer de nouvelles sonorités et de repousser les limites de leur créativité.

loading