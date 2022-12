L'harmoniciste Michel Herblin, le sculpteur de courants d'air

C'est un véritable virtuose en toute décontraction qui arrive dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu. A la main, une mallette contenant une quarantaine d'harmonicas diatoniques. Michel Herblin, installé dans le Périgord depuis 27 ans est heureux. Son 6e album vient de sortir : Lazys days, une réalisation tout à fait locale remplie de jolies chansons instrumentales à base d’harmonica diatonique. Il est accompagné de Guillaume Wilmot au clavier, un talentueux créateur qui compose depuis son studio gourdonnais "Imaginative Music Prod" et qui a participé aux arrangements de Lazy Days.

Et pourtant, son histoire avec cet instrument a failli tourner au fiasco. Tout a commencé tout petit durant des vacances d'été à Agde. Michel Herblin se voit offrir un harmonica par ses parents qui n'ont tenu que trois jours avant de lui confisquer. Mais ce n'est pas connaitre la volonté de Michel Herblin. Il y a goûté et ne s'en séparerait plus.

A travers ses différents albums, Michel Herblin explore tout ce qui bouge. Il butine toutes les couleurs musicales, entre le blues, le jazz, le classique, le Country ou le boogie. Il a partagé la scène avec de nombreux artistes confirmés dont Bill Deraime, considéré comme un des plus grands monuments du blues français, le belge Toots Thielemans

Sonny Boy, Little Walter, The Bunch, Luther Allison, Thibaud Couturier, BlueMary Swing, John Ratikan, Mr Chang et la liste est longue.

Mais ce sont ses rencontres périgourdines qui le motivent aujourd'hui. Outre ses nombreux concerts, Michel Herblin propose également des stages d'émancipation vers l'improvisation et le jeu Mélodique. Michel Herblin, ce sont près de 250 compos entièrement dédiées au diatonique et son extra-ordinaire potentiel mélodique. Et quand on écoute Michel Herblin, on a juste envie de fredonner et les passionnés d’harmonica se régalent d’un langage gorgé d’images. Michel Herblin porte bien son pseudo.Merci le sculpteur de Courants d’Airs de nous faire rêver au son de votre harmonica