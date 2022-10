La Bordelaise Almä Mango fait son rap live !

Almä Mango est bordelaise d’adoption, parisienne avant d’être girondine, passionnée de rap et d’afrobeat, et cultive cet intérêt pour la musique, une richesse prometteuse que vous allez apprécier dans ce live. Alma vous offre également un cover de Charles Aznavour.

Dans ce live vous écoutez plusieurs titres à retrouver sur son album Nuit blanche sorti en juin 2022, à télécharger sur les plateformes habituelles. Dans l'ordre : Nuit blanche (titre éponyme), Avec le temps, Briller, Joggo, Ce soir, la reprise de Charles Aznavour Je m'voyais déjà, Bouge, Dans tes yeux, Mayday, Elle danse.

Almä Mango est une personne joyeuse, très concentrée et appliquée sur son art, précise, efficace. Vous êtes très rapidement conquis par cette artiste, autant dans sa manière de se rendre accessible dans les préparatifs de ce live, que dans l'expression de son art : le rap. Régalez-vous avec la reprise de Charles Aznavour Je m'voyais déjà.

Revenons sur son parcours : Almä Mango a créé sa propre formule, un hip-hop tropical qui brille, à l’image de cette kickeuse dont le talent met tout le monde d’accord. Passionnée de rap et d’afrobeat, elle cultive cet intérêt pour la musique grâce à son père lui-même musicien et le mêle à sa culture antillaise qu’elle tient de sa mère. Rapidement Almä Mango s’impose au mic lors des mythiques jam sessions de Paris, notamment au New Morning. Elle est souvent la seule femme sur scène à ses débuts, ce qui lui voue une détermination sans faille qu’elle projette dans ses multiples freestyles et la création de son premier album. Elle compte parmi les finalistes des dernières éditions de tremplins reconnus comme Rappeuses en Liberté et Buzzbooster. A chacun de ses passages, elle se fait remarquer pour son flow, posé sur des textes engagés doublés d’une énergie enivrante.

Almä Mango © Radio France - Isabelle Wagner

Pour défendre ce premier album, Almä Mango s’entoure d’un live band composé des musiciennes Adélaïde Songeons, tromboniste et claviériste (De La Soul, Guts, David Walters..), Chloé Legrand à la guitare et à la basse (TAN2EM, Les Hurlements d’Léo). Son premier album Nuit Blanche est sorti le 10 Juin dernier ! Dans cet album, vous pourrez retrouvez ses morceaux à succès “Joggo”, “Nuit Blanche” mais aussi “Elle Danse”, dont les lyrics s’inspirent de femmes fortes et engagées qui œuvrent chaque jour à l’égalité des genres dans notre société. Almä Mango est en concert en première partie de Yaniss Odua au Rocksane à Bergerac en Dordogne le 4 novembre 2022.

Merci pour ce live Almä Mango, et à bientôt !