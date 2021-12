La magie de Noël chantée par la chorale Pop Chœur

La chorale Pop Chœur de Périgueux vous invite à chanter avec elle grâce à un répertoire populaire et varié. Si vous en avez toujours rêvé sans jamais avoi rosé le demander, tentez l'audition et rejoignez les ! Et en attendant écoutez les pour les fêtes de Noël.

La chorale Pop Chœur vous accompagne pour les fêtes de fin d’année grâce à son répertoire de variétés ! Pop, rock, jazz, chants de Noël, vous allez pouvoir chanter avec la quarantaine de choristes dirigée par le chef de chœur Stéphane Séjourné. M, Brigitte, Zazie, Bigflo et Oli, Calogero, Etienne Daho, Johnny Hallyday, Hijo de La Luna, Laurent Voulzy…

Stéphane Séjourné, le chef de la choral Pop Choeur

Stéphane Séjournée a créé cette chorale en 2014 avec l’envie de proposer à tous un répertoire peu couramment interprété par les ensembles qui chantent plutôt un répertoire baroque, classique ou religieux. La chorale en interprète parfois en version modernisée dans un style pop.

Stéphane Séjourné a commencé le piano à l’âge de 5 ans et fait une belle rencontre alors qu’il était encore enfant, celle de Georges Alloo 1er prix du Conservatoire de Paris en piano, direction d’orchestre, contrepoint et fugue qui deviendra son professeur et lui transmettra la passion de la musique.

Stéphane Séjourné n’a jamais cessé de jouer du piano depuis. Musicien de studio, pianiste accompagnateur de chanteurs, d’humoristes, il arrive en Dordogne en 1999 monte son propre studio et enseigne le piano. En 2010, il suit la formation de Chef de Chœur et prend la direction de la chorale Amal’gamme de Périgueux. En 2014, il monte Pop Chœur avec la volonté de partager toujours et encore le plaisir de la musique.

Pop choeur ambassadrice de la Nouvelle Aquitaine au festival "et si un jour"

La chorale est aujourd’hui fière d’avoir été sélectionnée pour représenter la Nouvelle Aquitaine, la Dordogne et la ville de Périgueux au Festival artistique et environnemental «"Et si un jour" à Lyon les 2 et 3 avril 2022. Pop Chœur a d’ailleurs lancé un financement participatif auquel vous pouvez participer.

Si l’aventure vous tente et que vous voulez rejoindre Pop Chœur, n’hésitez pas, une simple audition vous permettra, si vous chantez juste, de rejoindre la chorale qui répète tous les jeudis soir à la Maison des Associations du quartier Saint Georges à Périgueux.