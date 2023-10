La pop planante d'Emilie Moutet qui revient avec un nouvel album

.Découvrez chaque semaine les talents musicaux de notre grande région en écoutant France Bleu ! Cette semaine, direction La Rochelle pour le live du duo Emilie Moutet.

"La Nouvelle Scène Aquitaine" vous emmène cette semaine à La Rochelle pour découvrir le duo Emilie Moutet en live. Plongez dans son univers pop, féérique, intime et laissez-vous envoûter par sa voix.

Le duo charentais Emilie Moutet © Radio France - Hervé Deunf

Un nouvel album à découvrir en avant-première sur France Bleu

Originaire de Bordeaux, le duo Emilie Moutet va vous faire découvrir quelques extraits de "Happy end of the World", leur nouvel album en live et avant tout le monde puisqu'il sortira le 27 Octobre. Vous pouvez aussi en savoir plus sur Emilie Moutet sur ses réseaux sociaux comme Instagram et Facebook.

