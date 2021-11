Lazarus Heights, Brit Pop en mode Périgord Noir

La pop rock anglaise joue les valeurs sûres en Périgord avec le groupe Lazarus Heights. De nombreux concerts et un album plus tard, ils nous font le plaisir d'une halte sur la Nouvelle scène aquitaine de France Bleu.

Lazarus Heights est un groupe franco-anglais avec à la voix et à la guitare Dick Grisdale, Paul Mouradian aux claviers, Simon Pearson à la basse et l’excellent batteur Jeff Gauthier. Destination Rock assurée avec Lazarus Heights dont tous les membres vivent près de Bars en Dordogne, petit village où Jeff le batteur tient un bistrot très musical avec sa femme Marianne.

Le groupe vient d’enregistrer un album, des compositions originales et deux covers signées par Dick qui est aussi à l’origine du nom du groupe « Les hauteurs de Lazare », personnage de l’entourage de Jésus dans le Nouveau Testament…

Les membres de Lazarus Heights ont tous un beau passé musical, et une grande habitude de la scène

Jeff Gauthier, le batteur, a un CV impressionnant (Goldman, Souchon, Voulzy, Paul Personne, Calvin Russell …) arrivé plus tard dans la formation, il a apporté beaucoup d’énergie et de couleur rock au quatuor.

Lazarus Heights est un groupe inspiré, la voix très profonde et charismatique de Dick a parfois des intonations de Bowie qu’ils reprennent sur scène, comme Cure, The Clash, Pink Floyd, mais aussi des titres français : Brel, Christophe, Bashung…