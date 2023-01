Le duo landais The Inspector Cluzo, un live dans les arènes de Mont-de-Marsan et un nouvel album

The Inspector Cluzo c'est le duo landais Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts. Le premier est à la batterie, le second au chant et à la guitare. Le nom du groupe formé en 2008 fait référence au célèbre Inspecteur Clouseau dans le film La Panthère Rose. Depuis sa création The Inspector Cluzo c'est plus de 1000 concerts partout dans le monde et des fans sur toute la planète. Qu'est ce qui plaît autant ? La musique pure probablement, l'âme de chaque chanson, chaque album est du vrai Do It Yourself (fait maison) pour réaliser tout ça avec brio car notre duo défend le fait d'être agriculteur landais dans le petit village d'Eyres-Moncube et musiciens connus et reconnu au moins dans une soixantaine de pays, en France bien sûr, au Japon, en Corée du Sud, en Chine, en Hongrie, au Pays-Bas, en Espagne, aux Etats Unis, … Attention la tournée 2023 s'annonce dantesque !

Un concert à domicile dans les arènes de Mont-de-Marsan accompagné par un orchestre symphonique ET un nouvel album

Toujours fidèle à son territoire et aux gens qui le font vivre, The Inspector Cluzo répond présent à chacune de nos invitations. Alors quand vous demandez à Mathieu et Laurent s'ils veulent bien participer à une Nouvelle Scène Aquitaine pour France Bleu entre de multiples interviews avec la presse nationale et internationale, la réponse est évidement oui. Si vous leur dites "hey les Cluzo, on fait un retour sur le concert live dans les arènes de Mont-de-Marsan en juillet dernier et la promo du super nouvel album", ils vous répondent que c'est avec un grand plaisir. Plaisir partagé parce que ce concert "The Inspector Cluzo en concert "unplugged" avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn" était dément. D'abord parce qu'à domicile et puis parce que jouer avec un orchestre c'était une première et l'exercice n'était pas évident. Au final une sacrée prestation pour un public sous le charme, ému et envoûté, à écouter dans cette émission et merci à Yannick Tournier pour les prises et le mix, de la dentelle.

The Inspector Cluzo le 13 juillet dernier à Mont-de-Marsan dans les arènes du Plumaçon, "The Inspector Cluzo en concert "unplugged" avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn".

Après donc une riche année 2022 voici 2023 et Horizon, 9ème album du groupe et album pas comme les autres. Un album "profond et dense" pour les Cluzo, un album qui raconte la vraie vie des agriculteurs d'aujourd'hui en mode agro-écologie et permaculture, conservation d'une race d'oie menacée en pleine grippe aviaire, changement climatique… vous en jugerez par vous même. Un opus avec un clin d'œil d'Iggy Pop qui réagit à une interpellation sur la chanson Rockophobia qui interroge ce qu'est devenu le rock à l'heure actuelle.