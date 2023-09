Le duo périgourdin Home Made sort son tout premier album "First and Second Crash"

Le duo périgourdin Home Made, un mélange de compositions diverses en quête d’authenticité et de spontanéité portées par la créativité et l’amitié d’un duo aux talents éclectiques.

Home made est un duo périgourdin, originaire de la Coquille en Dordogne composé de Dylan Dognon et Carl Duquenoy. Ils se connaissent depuis l’enfance. Perdu de vue, le hasard de la vie a permis qu’ils se retrouvent lors d’un mariage et l’envie folle de créer un groupe commence à germer. En 2019, le duo commence ses premières répétitions dans le sous-sol du grand-père de Carl. Les deux amis le transforment en studio d’enregistrement et débutent avec des reprises de Téléphone, ACDC, Police ou encore des classiques du rock des années 70, 80. Très rapidement, ils commencent à rajouter dans leurs concerts les premières compositions de Dylan. Home Made vient de sortir leur tout premier album, First and Second Crash,

Carl Multi-instrumentaliste © Radio France - Franck Lutton

Comment la musique est arrivée dans leur vie ?

Pour Dylan, elle est arrivée assez tard à l’époque du lycée avec les premières notes à la guitare, premiers groupes avec des copains et puis jusqu’au BTS où il faisait plus de musique que d’étudier. Quant à Carl, il est bercé par la musique tout bébé. Papa est musicien et dans chaque pièce de la maison, il y a des instruments de musique.

Dylan Dognon © Radio France - Franck Lutton

First and second crash, un nouvel album orienté rock manège

Les premiers morceaux d'Home Made sont enregistrés dans les maisons, dans les cuisines, dans les salons, dans les chambres des amis. Il n'y a pas de studio. Tout est fait maison, normal, il s'appelle home made. L’album est d’inspiration Rock Manège, le mélange de toutes les influences rock qui ont bercé nos deux comparses : "C'était un peu l'idée, d'avoir des univers un peu différents, comme si on changeait de manège sur le même carrousel." En concert, ils sont accompagnés par Charles, le père de Carl et Julien Daniel à la basse.

Etre artiste, c'est aussi de la débrouille aujourd'hui

C'est assez compliqué de se faire connaître. Il faut savoir tout faire, être actif et réactif. Carl et Dylan en profitent pour lancer un appel pour essayer de trouver des festivals sur l'année 2024. Home Made est prêt et Dylan sait ce qu'est l'euphorie d'être sur scène. Le 17 novembre 2022, Matthieu Chédid était sur la scène du Palio à Boulazac et a voulu mettre en avant quelques Périgourdins. Dylan a vécu cette belle aventure. Tout est parti d'un petit concours que M a lancé sur sa tournée « Rivalité ». Dylan a eu la chance de monter sur scène rejoindre M pour interpréter la chanson « Nombril » en duo devant plus de 5 000 spectateurs. Une vraie séquence émotion et une belle expérience humaine.