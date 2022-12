Le groupe landais Velvet Project

L’aventure a débuté en 2020 : Camille, chanteuse (et ex-enseignante), rencontre Chris, musicien anglais. Dans la foulée, le duo décide de s’étoffer : c’est l’arrivée de Mathilde à la basse, Jean-Marc à la guitare et Thibault à la batterie. L’aventure musicale prend rapidement forme avec différentes compositions, des singles, deux clips et des concerts.

Velvet Project prend son envol et est aujourd’hui très présent sur les réseaux sociaux, passage obligé pour contribuer à acquérir une notoriété. Nul besoin pour eux de cibler un public : « on fait ce qu’on sait faire, on fait ce qu’on aime et qui nous aiment nous suivent ». Et donc, à vous de vous laisser embarquer via la voix puissante de Camille entourée de quatre musiciens au top ! Retenez le nom de Velvet Project, nous aurons certainement l’occasion de vous en reparler…