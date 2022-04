Le groupe Orthézien Le Trottoir sort son 1er album live et en prépare un autre en studio

Pour fêter leur 15 ans le groupe Le Trottoir d'en face est devenu "Le Trottoir" comme un rafraichissement comme leur musique devenue plus festive et plus rock dixit Benoît Crabos. On ne peut qu'être d'accord en écoutant ce concert et bien sûr cet album live des 15 ans du groupe.15 ans ce n'est pas si fréquent dans le monde de la musique, quoi de mieux que de jouer sur la scène du Zenith de Pau pour fêter ça.

Un public conquis au Zenith - Marie Bidart

L'album Live des 15 ans est disponible depuis le 22 Février 2022, "Le Trottoir au Zénith"

Tout a commencé sur les bancs de l'école de musique d'Orthez en Béarn (64). Nos 8 musiciens ont rapidement formé un groupe Les Landas un clin d'œil à leur prof de musique. Après avoir écumé un paquet de scène en Béarn, en Navarre et beaucoup, beaucoup plus loin il change de nom. C'est en 2013 qu'ils deviennent le Trottoir d'en Face. Voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui nos 8 musiciens préparent un nouvel album qu'ils souhaiteraient terminer fin octobre pour qui sortira en 2023. En attendant "Le Trottoir" repart en tournée vous allez c'est sûr les croiser en concert un peu partout en France ça tombe bien la saison si prête.