Le jeune auteur compositeur interprète Allan Védé sur la scène de la fabrique à Saint Astier

Vivre de la chanson, un rêve que de nombreux artistes souhaitent réaliser. Le jeune auteur compositeur interprète Allan Védé âgé de 28 ans, sait très vite qu’il veut vivre de sa musique. Il faut dire que la musique a baigné son enfance. Entre Bruxelles, Paris et le sud de la France, (sa grand-mère est originaire d'Abjat-sur-Bandiat en Dordogne), il s’amuse à chanter pour passer le temps. Il se souvient du synthé de sa mère et le jour où il a pris la guitare de son père dans ses mains : “Une vraie histoire d’amour commençait avec cet instrument”.

en concert à la fabrique de Saint Astier en Dordogne © Radio France - Lionel Bechardergue

Alors qu’il aurait pu se lancer dans une carrière sportive, c’est vers la chanson qu’il se lance. Il se nourrit, rêve et se plonge dans ses univers bien à lui qu’il se plaît à nous faire entendre aujourd’hui en s’imprégnant des influences pop-folk anglaises des Beatles à Ed Sheeran mais aussi de la chanson française. Depuis tout petit, Allan Védé est un grand fan de Francis Cabrel et après avoir fait ses premiers pas de chanteur amateur et anonyme dans les rues de Bruxelles où il a grandi, Allan Védé tente sa chance en envoyant une démo au label Baboo, géré en partie par Aurélie Cabrel, fille de Francis Cabrel. L’alchimie opère. À Astaffort, Allan Védé entre en studio pour enregistrer son premier EP en 2020, qui trouve rapidement son public.

Ces chansons comme "Rayons d’or" le sort littéralement de l’anonymat avec un texte centré sur le bonheur d’une femme qui s’épanouit en toute liberté, "Fidèle à moi-même" ou “On danse dans le noir" sont aussi des ballades mélancoliques qui parlent des questionnements dont on souffre et des doutes que l'on a sur l'existence.

Les chansons d’Allan Védé parlent d’humanité, mais aussi de la nature, du monde qui nous entoure et des étapes importantes de nos vies. Le chanteur rappelle qu’il est important de vivre pleinement et de profiter du moment présent.

Et c’est cette teinte entre modernité musicale et hommage à la chanson française que vous découvrirez en écoutant ce 1er album ambitieux "Humanoïde"qui sortira le 21 octobre 2022.