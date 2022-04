Le landais Eenzel sort son premier EP "Grand Bazar"

De la pop souriante et enjouée avec le groupe Superjava

Superjava, c'est à la fois pour danser sur la plage en plein été et quand vous êtes assis sur le canapé devant la TV. Archibald et Arnaud font une pop enjouée qui respire la bonne humeur. Des chansons comme "All in all" que l'on entend aussi dans des publicités télévisées partout dans le monde !