Les rencontres musicales de Willo

La Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu vous propose de découvrir Willo. Un duo envoûtant qui est né d'une rencontre imprévue un soir de concert. Willo, c'est Olivier et Cécile. Ce sont deux voix, deux artistes aux horizons différents, que le destin a réuni dans un même lieu, lors d'une soirée musicale dans les Hautes-Pyrénées.

Le duo Willo

Cécile a quitté le Tarn au début du siècle nouveau pour rejoindre la montagne et la nature, au coeur des Hautes-Pyrénées. C'est là que son instinct musical va s'épanouir. Après le saxophone puis la guitare, la voix devient son instrument qu'elle met aux services de plusieurs groupes bigourdans.

Olivier a sillonné le nouveau monde, après avoir quitté la région parisienne. En Amérique du Nord, il rencontre les notes, les textes et la musique folk. En Australie, il découvre les grands horizons, la nature sauvage et la rigueur intérieur pour la dompter. De retour en France, c'est dans les Hautes-Pyrénées qu'il pose ses valises.

Et c'est un soir de concert d'Olivier, que Cécile s'installe dans sa musique... et dans sa vie. Six ans plus tard, ils sillonnent les bars et les salles de concert avec autant de passion que la terrasse du Pic du Midi de Bigorre où ils assurent la première partie de Lilly Wood and the Prick.

Un album est né. Eternal jetlag. L'univers musical est toujours là. La voix, la musique, un moment d'éternité dans lequel la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu vous invite à entrer, à l'occasion de ce concert enregistré à l'espace James-Chambaud à Lons (Béarn).