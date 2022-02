Lila Brb, une guitare, une voix

Des airs de pop, la douceur d'une voix fluide et profonde aux accents d'outre-Manche, c'est son univers, ses blessures, ses désirs et ses espoirs que Lila Brb nous propose de partager avec talent.

Lila Brb est une jeune artiste franco-anglaise et périgourdine de 19 ans. Et la valeur n’attendant pas le nombre de années, Lila pratique la danse africaine et contemporaine depuis qu’elle a 3 ans. Elle chante, compose et écrit des chansons depuis qu’elle est au collège. Elle prend des cours de théâtre depuis le lycée (elle y a réalisé le clip de son premier titre solo, « Tout d’un coup «) et a sorti son 1er EP « last November « en janvier 2021.

De beaux textes un peu mélancoliques qui parlent en anglais d’amour. Une voix pure aux intonations folk accompagnée à la guitare qu’elle pratique depuis ses 11 ans. Lila Burbidge, c’est son nom, l’a abrégé en Brb. C'est une curieuse, une aventurière, une artiste qui veut être totale et ne fermer aucune porte. Depuis qu’elle est petite, elle apprend cela à la maison : sa maman talentueuse chanteuse, son papa qui aimait la musique et l’art, son frère et sa sœur avec lesquels elle chante et apprend un instrument. Lila aime partager, aime les projets, les tentatives, les associations avec des artistes issus d’autres univers musicaux. Elle a notamment chanté avec le rappeur Loryas.

Lila Brb a sorti un premier EP très réussi, " Last november ".