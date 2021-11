Since Marie, de l’amour en toute intimité

Quand on veut de la douceur, du romantisme et de vastes espaces naturels, on se tourne vers les Landes ou vers Since Marie. Depuis plusieurs années, Charlotte balade sa guitare et ses histoires d'amour dans le sud de l'Aquitaine. Le temps d'une soirée, elle a posé ses valises musicales sur la scène de l'Espace James-Chambaud à Lons (Béarn) pour la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu.

Des histoires d'amour en anglais, de plus en plus souvent en français, et des mélodies qui naissent entre les doigts de cette jeune artiste d'une trentaine d'années. Après une longue pause artistique, Charlotte a repris ses habits de Since Marie pour retrouver ses compositions.

Ce sont d'abord les notes qui naissent, avant que les mots ne se posent au fil de ses envies et de ses rencontres. Cette béarnaise de naissance navigue désormais entre Pays basque et Landes. C'est là qu'elle a fait ses premières scènes, ses premières rencontres avec le public. C'est là qu'elle a su qu'elle devait poursuivre ses envies musicales.

Dans sa musique, les espaces naturels, les grandes balades et la douceur de vivre transparaissent à travers ces mélodies indie folk. Sur la scène, elle est accompagnée par ses musiciens. Mais c'est elle l'âme de ce rendez-vous à découvrir sur France Bleu durant tout le week-end.