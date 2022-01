Miu Queiroz prépare son 2éme album

Miu Quieroz est tombée dans la marmite de la musique. Son papa Carlinhos Queiroz est musicien et à la maison la musique était un art de vivre pour toute la famille. Miu Queiroz écrit ses textes, sa musique et en plus elle est multiinstrumentiste.

Miu Queiroz a bien grandi depuis que France Bleu la suit. Toujours beaucoup de concerts et des premières parties de très grands artistes comme Imany ou Calypso Rose. Les duos de ses débuts avec son père sont très loin. Aujourd'hui Miu Queiroz est très inspirée grâce à ses influences musicales jazz, samba, soul… La musique brésilienne est tellement riche que tout est possible.

Son premier album est sorti avec le soutien de la SACEM, il parlait d'amour. Celui qui est en préparation parlera d'amour mais pas que…

Miu Queiroz sur la scène de l'espace James Chambaud à Lons (64) © Radio France - France Bleu