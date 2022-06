Nacar, du nacre du Brésil au synthé à la française

Kamila, chanteuse du nord est du Brésil, Jeff aux percussions choeurs et arrangements, Galaël au synthé et à l’alfaïa, un tambour traditionnel, signent la musique de Nacar, groupe périgourdin qui signe des chansons à l’arrière-goût nostalgique de la bossa nova. Elle, Kamila, la chanteuse, danseuse profonde et raffinée, féministe et libre qui transporte le cristal de sa voix en Périgord nous dit sa terre natale et ses engagements, ce qu’est son ancestralité féminine. Une femme qui a beaucoup de force et de caractère.

La musique de Nacar fait penser à la lumière qu’il y a dans le nacre, minérale et brillante

Le nom de NACAR, c’est Galaël, membre des Rythmopathes à Périgueux, adeptes des percussions corporelles, qui l’a trouvé. Tout le monde a dit oui, parce que Jeff, ancien du SIAM à Bordeaux, et Galaël ont voyagé au Brésil, qu’ils ont rencontré Kamila là-bas, à Récife où musique, danse, chant et langue sont indissociables. Et où le nacre est précieux. Nacar, c’est la multitude de rythme afro brésiliens traditionnels du Nord Est du Brésil qui s’associent à une technique de chants typiques du Pernambuco auxquels Kamila a apporté ses années d’enseignement classique au conservatoire de Récife, et Jeff et Galaël ont su mêler la musique de leur Vieux Continent. Kamila aime raconter des histoires, comme dans les chansons françaises qu’elle adore. Et c’est aussi cela l’esprit de Nacar.