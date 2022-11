L'artiste DB Clifford fait son live sur la scène du centre culturel de Sarlat

Le 24 septembre s'est ouverte la nouvelle saison du centre culturel de Sarlat 2022-2023 avec l'artiste DB Clifford. Un concert où l'artiste était accompagné sur scène du bassiste sarladais Nicolas Mirande, du batteur Didier Ottaviani, du saxophoniste Guillaume Schmidt et du trompettiste Régis Lahontâa pour interpréter les chansons de ses 3 albums aux couleurs soul/pop/jazz.

Fils d’un musicien amateur périgourdin et d'une mère anglaise, Db Clifford est né à Bergerac en 1982 et découvre très vite le monde de la musique en écoutant celle de ses parents. Véritable autodidacte, il apprend et joue au piano, à la batterie, à la guitare et à la basse et il est plutôt doué. Son tout premier concert a lieu sur une scène de Bergerac lors de la fête de la musique,.... sous la pluie. DB Clifford est ensuite diplômé de l'école de musique CIAM de Bordeaux.

La musique, c'est bien son truc. Il en fera sa carrière. En 2002, courtisé par des labels, il signe avec Universal/Interscope et part quelque temps à Los Angeles dans le cadre d'un duo pop/soul sous le nom de Supanova. Une aventure incroyable. Il il y côtoie des stars comme Dr Dre ou Lionel Richie.

DB Clifford et ses musiciens sur la scène du centre culturel de Sarlat © Radio France - Lionel Béchadergue

Début 2006, Clifford signe avec Sony BMG Music (Canada) Inc. et sort son premier album solo Recyclable en 2007 au Canada, aux Pays-Bas, en France et au Japon. Un album enregistré dans la maison familiale à Mescoules en Dordogne. Il s'est rapidement retrouvé en tournée en Amérique du Nord et en Europe avec des artistes tels que James Blunt, Counting Crows et des têtes d'affiche de festivals comme Amy Winehouse.

Cinq ans plus tard, DB Clifford sort son deuxième album "Feet Above The Ground" (2011), un album qui fait un clin d'œil à ses influences rock, lui donnant un son plus lourd et plus sombre . Et belle surprise, le titre "New State Of Mind » reçoit le prix John Lennon de la meilleure chanson pop de l'année.

sur la scène du centre culturel de Sarlat © Radio France - Lionel Béchadergue

Un passage à Londres et au studio Abbey Road

Db Clifford déménage ensuite à Londres car il a besoin de repartir à zéro. Pour gagner sa vie, il devient dog walker, il promène des chiens mais la musique ne le quittera pas. Il joue dans des clubs et se retrouve à multiplier les show cases au fameux studio Abbey Road, studio emblématique londonien qui a enregistré plusieurs groupes célèbres tels que les Beatles, Pink Floyd, Oasis et Radiohead, et plus récemment Lady Gaga ou Robbie Williams. Il prendra son temps pour écrire son 3e album et il collabore avec la crème de la crème des musiciens de session , le bassiste Rick May, qui a travaillé avec Michael Jackson et Depeche Mode, et une section de cuivres qui ont joué sur des albums tels que "Slave To The Rhythm" de Grace Jones, ' Back To Black' d'Amy Winehouse et 'Emergency On Planet Earth' de Jamiroquai. Lucky me , 3e album de DB Clifford est enregistré sur une période de six mois aux studios Abbey Road et sort en 2019.

"Lucky Me est inspiré par une rupture difficile, enraciné dans des sujets honnêtes et émouvants. Des titres qui parviennent à exprimer une attitude positive envers la vie, On peut décider d'être heureux et c'est un bel état d'esprit."

Studio Axess à Bergerac - DB Clifford

DB Clifford a de nombreux projets. Des concerts à planifier mais aussi l'enfant du pays est de retour en Périgord où il a crée son propre Studio "" Studio Axess" qui se trouve à l'angle des rues des Farges et des Fontaines à Bergerac. Enregistrer et conseiller les autres, un nouveau virage qui ne l'éloignera jamais du monde qu'il l'aime , celui du talent et de la musique.