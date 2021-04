Prenez une grande bouffée de "Bon Air" avec le duo Guillaume Farré & Gaëtane Abrial

L'histoire commune de Guillaume Farré et Gaëtane Abrial commence par une rencontre à Paris en 2008. Très vite, le duo décide de partir six mois durant en Nouvelle-Zélande et enchaînent une série de concerts dans quelques petits bars et cafés. Puis viennent d'autres voyages, en Australie ou encore en Suède, où le couple peaufine ses chansons. Ce sont ces voyages qui leur ont donné la motivation nécessaire pour créer Bon Air, écrire leurs propres chansons puis finalement, le 28 février 2020, sortir leur premier album "Sauvage" réalisé par Talisco. Le nom de leur groupe vient de leur maison à Guéthary au Pays Basque où le duo coule des jours heureux.

Leur album "Sauvage" est toujours disponible sur toutes les plateformes, un troisième single devrait sortir prochainement. En attendant de pouvoir reprendre les routes et retrouver la scène, le duo vous prépare quelques surprises à venir sur leurs réseaux sociaux et travaillent à de nouvelles chansons. Car comme le dit leur credo : "Il n’existe pas d’autres frontières que celles que l’on s’impose"...

