Raphaëlle Toulemonde, une artiste aux multiples talents

Raphaëlle Toulemonde, une jeune artiste à la voix envoutante nous fait découvrir sa musique du monde, avec en exclusivité son tout premier single “Ton vrai visage” sorti courant février.

Partons à la découverte d’une artiste aux multiples talents, chanteuse, pianiste et guitariste, auteure-compositrice, interprète, polyglotte, rien que ça ! Elle s’appelle Raphaëlle Toulemonde et, le monde, elle s’en inspire justement pour créer ses chansons, elle nous transporte avec sa voix douce et suave et nous emmène voyager au gré de ses chansons inspirées de multiples voyages, chantées dans de multiples langues ! Un moment suspendu de légèreté dans lequel nous découvrons les inspirations de cette autodidacte à la carrière prometteuse

Fermez les yeux, relaxez-vous !

Dans ce live de Raphaëlle, elle est accompagnée d'Arthur Girard, percussionniste avec qui l’entente aussi bien musicale qu’amicale est plus qu’évidente.

Le premier single de Raphaëlle Toulemonde en collaboration avec Paul Magne, batteur de Cocoon sorti mi-février s’appelle “Ton vrai visage” on le découvre en exclusivité sur France Bleu. Un EP va éclore au printemps, l’album quant à lui est prévu pour fin 2023.

loading