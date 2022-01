Reprises et compositions, l'univers très folk de Manon Gasseng

Manon Gasseng propose des reprises, des mashups et des compositions plutôt dans un style folk ! Dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, vous découvrez aussi sa passion pour Queen, les animaux et ses rencontres exceptionnelles avec M et Alicia Keys !

24 ans ! C'est l'âge de la jeune bayonnaise Manon Gasseng qui nous fait partager son amour de la musique. Après avoir assisté au concert d'Henri Dès, dès l'âge de 3 ans, la découverte de la guitare, la musique est devenue rapidement LA passion de Manon. Vous connaissez peut-être aussi le nom de Little Dood ? C'est elle aussi, son premier nom de scène, celui que sa famille lui donnait quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, elle préfère se produire sous le nom de Manon Gasseng. Des concerts au Pays Basque et dans les Landes, des reprises de chansons sur Instagram, des créations, c'est à cela que ressemble aujourd'hui la vie musicale de Manon.

Des rencontres qui ont marqué sa vie

Manon Gasseng a vécu deux moments qui ont marqué sa vie musicale. Le premier, aux arènes de Bayonne avec Mathieu Chedid. Après l'avoir rencontré lors d'un concert, il lui a proposé de chanter une chanson avec lui lors de sa venue à Bayonne. Promesse tenue par M qui l'invitera à monter sur scène pour chanter "Bal de Bamako".

Moment encore plus incroyable pour la bayonnaise de 24 ans : partager la scène avec Alicia Keys à Paris ! Lors d'un concert privé, au culot, Manon demande à l'américaine de chanter avec elle. A sa plus grande surprise, Alicia Keys accepte et partage l'un de ses titres les plus célèbres : If I Ain't Got You.

Manon est très active sur les réseaux sociaux notamment Instagram. Elle poste des reprises de Ben Mazué, Doja Cat ou Vianney, comme dans la vidéo ci-dessous !

Manon Gasseng n'est pas pressée de sortir son premier EP mais a déjà des dates de concert prévues. Elle sera par exemple le vendredi 4 février à La Fabrik à Labenne (40).