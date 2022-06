ROP, un duo de musiciens bordelais dans la Nouvelle scène Aquitaine de France Bleu

Un duo en devenir, deux jeunes talents émergeants de la scène bordelaise, Julien et Hugo alias Rop. Dans cette émission vous avez d'ailleurs l'explication de ce nom pas si étrange que cela, quand vous êtes musicien, la guitare étant un indice évident. Ces deux jeunes se rencontrent au Lycée Tivoli à Bordeaux et trouvent un terrain de jeu commun, loin des stades, plutôt dans un décor souvent improvisé, il s'agit de la guitare, des accords, et des heures de répétition. Ils se retrouvent dans cette passion et très vite se mettent en quête d'un avenir professionnel tourné vers la scène. Auteurs compositeurs interprètes, même si l'un est plutôt plus à l'aise dans la composition musicale et l'autre dans les textes, c'est un vrai binôme en matière de création. Pour travailler les titres en studio, et faire naître leurs chansons, il y a quelques voyages vers Toulouse, où ils retrouvent leurs producteurs Les Leos (les mêmes que pour Big Flo et Oli).

ROP duo d'artistes Bordelais - Étienne Renollet

Côté scène, l'été 2019 a été prolifique avec toute une série de dates en région bordelaise et jusqu’en Allemagne. En Janvier 2020, ils assurent la première partie des Frangines sur la grande scène du Rocher de Palmer. La sortie de leur premier single "Seule" en janvier 2021, accompagné de son clip et de sa session live, signe un nouveau départ, synonyme du réel début du projet. Un an plus tard, c’est TNLTP (tu ne l’entends pas), qui sort, accompagné de son clip. 2022 sera l’année de la sortie de plusieurs morceaux, restez à l’affût ! Et surtout appréciez ce live de la Nouvelle scène Aquitaine de France Bleu, où vous allez vivre ces titres : Seule, bonsoir, gronde-moi, mirage, don't care, tu l'entends pas, pour ne citer que les compositions originales. Et une reprise de Serge Gainsbourg, la Javanaise.