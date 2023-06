Sangria Gratuite, les trois compères de nos fêtes

Trois garçons et une musique festive. Ils sont de Bigorre et de Béarn, et sillonnent toutes les routes de France depuis 25 ans. Le groupe Sangria Gratuite fait une halte rafraîchissante et joyeuse sur la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu.

S'il fallait résumer l'esprit de fête, de bonne humeur et de soleil par un groupe, ce sera sûrement Sangria Gratuite . Depuis vingt-cinq ans, ces trois compères venus des Hautes-Pyrénées et du Béarn sillonnent les routes du Sud-Ouest et de France avec leur musique entraînante et entêtante.

Des fêtes de Bayonne à la Transhumance, ils savent mettre "La tête à l'envers" avec notre "Accent". Tout un territoire, toute une passion pour leur Sud-Ouest que l'on retrouve dans leurs chansons qui réunissent des milliers de festayres à chacun de leur concert comme sur les réseaux sociaux où ils sont actifs et créatifs.

Sangria Grat'8, leur dernier album

Avec leur dernier album, Sangria Grat'8, ils savent aussi parler d'eux, parler de notre société, et de ceux d'en bas (nous et eux aussi) qui sont oubliés. Car la fête n'empêche pas d'ouvrir les yeux. Et, eux, en plus d'ouvrir leur cœur, ils ouvrent leurs guitares et leurs micros pour le chanter.

Du soleil, de la fête, un engagement certain mâtiné d'accent d'ici... Un groupe à ne pas rater ! De toute façon, leur tournée passe forcément pas très loin de chez vous, la preuve avec la longue liste de concerts qui les attend encore.

