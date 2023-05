Sébastopol met du blues plein les objets

Il transforme une cafetière, un vieux balai et un chien qui remue la tête en instruments de musique. Il revisite la musique blues et son histoire. Sébastopol est un véritable Homme-Orchestre. Il est en Live sur la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu.

«Mon truc c’est la rue. C’est un échange d’énergie avec le public.» Loin des paillettes du show-biz, c’est un univers musical et visuel que délivre Sébastopol L’Homme orchestre . Des instruments bricolés au son unique, une envie d’être au plus près du public, un décalage né des habitudes de la rue où il faut « tirer au vol le public, le tirer par l’oreille, lui donner l’envie de s’offrir ce petit temps ». Un temps bien loin de nos traditions actuelles consuméristes et lissées.

La musique de Sébastopol arrive du fond des Etats-Unis, entre folk et gospel. Elle s’affirme autour de la spontanéité qui a touché cet artiste lorsqu’il l’a découvert. Depuis, il a creusé dans l’histoire du blues, remonté le temps et les époques, découvert le monde de l’époque. Autant de souffrances, de douleurs et d’espoirs qui ont forgé la musique d’aujourd’hui de l’Homme orchestre.

Mais la musique de Sébastopol n’est pas qu’américaine. Elle peut aussi trouver ses accents authentiques dans les classiques de la chanson française. Elle est aussi visuelle avec tous ces objets sortis de notre quotidien, sortis d’une photo d’archives ou d’une recyclerie, pour devenir des objets de transmission, de culture et de musique.

Un véritable univers étonnant, particulier et joyeux qui vous fera aimer Sébastopol l’Homme orchestre.