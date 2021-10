Stupid People, une groupe de rock périgourdin formé sur les bancs du lycée

Après s'être retrouvés 8 ans plus tard, les 4 copains d'enfance sont maintenant décidés à vivre de leur musique. À travers 6 de leurs compositions, et une reprise, Stupid People nous fait découvrir sa palette musicale. Stupid People est un quatuor de musiciens Rock en français. Né d’une rencontre sur les bancs du lycée en 2012, le groupe était au départ prévu un défouloir créatif entre amis !

Bench est le chanteur lead, bassiste et guitariste du groupe. La figure de proue de navire, sa voix et sa force d'interprétation séduisent et rassemblent, en studio comme sur scène ! C'est également l'ingé son studio du groupe, ce qui offre le luxe à Stupid People de prendre le temps d'approfondir la création de ses morceaux

T.L.G. est guitariste, bassiste et chanteur back du groupe. Il créé le groupe au lycée en 2012 avec Léo Feuga, il n'a jamais lâché sa guitare, et même s'il a rejoint d'autres formations musicales au cours de sa vie, il n'a jamais oublié Stupid People

Léo est guitariste, chanteur et bassiste du groupe. Il créé le groupe avec Tangui en 2012. Son père Patrick Feuga, restaurateur et artiste, écrit les premiers textes du groupe. Cette écriture poétique se retrouve beaucoup dans les compositions de Léo, le fougueux de la bande

Anaël est le batteur du groupe. Il a rejoint la formation après la création, mais est très vite devenu un membre essentiel des Stupid People, par sa présence scénique, son âme Rock et son humour ! Comme tous les autres membres, il n'a jamais oublié son groupe de lycée.

" Can't Stop " , " Paradoxal ", " Rock Star "," Give me a break ", " Soirée sans lendemain "," L'étranger " , et une jolie reprise de Niagara, découvrez l'univers des Stupid People! Et l'EP " Soirée sans lendemain" est disponible!