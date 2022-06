The Supersoul Brothers version symphonique au théâtre St Louis à Pau

Le groupe Palois The Supersoul Brothers ont sorti leur1er album en anglais 12 titres originaux Shows & Lights en septembre dernier chez Dixiefrog records. Ce label prestigieux signe cette Deep Soul made in Sud Ouest en 2021. Pour fêter ça ils montent sur la scène du magnifique théâtre St Louis à Pau. Sur la scène les 6 membres du groupe plus une magnifique voix féminine et une fosse occupée par 25 musiciens classiques du conservatoire de Pau Béarn Pyrénées.

Sur la scène et dans la fosse - Laurent Sabathé

Un concert original avec le conservatoire Pau Bearn -Pyrénées l'occasion d'entendre des titres revisités grâce aux arrangements de Nathalie Biarnes et Jean-Baptiste Salles.

David Noel dit Nono, l'incroyable chanteur du groupe nous raconte cette belle aventure en compagnie de Julien Stantau qui joue du clavier. Nathalie Biarnes du conservatoire Pau Bearn Pyrénées est très ouverte aux rencontres d'univers musicaux différents, pour elle il n'existe pas de musique plus grande que d'autres, il y a la musique. La preuve est faite avec ce magnifique et unique concert. A signaler un titre inédit le premier dans cette émission.

The Supersoul Brothers seront en concert avec Fred Chapel!ier le 10 juin prochain à l'occasion du 1er Bourbon Street Festival au stade d'eaux vives à Pau.