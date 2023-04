Tan2em, en route (sans les petites roues) vers un succès folk et fou !

Tan2em s'écoute avec ou sans casque, tout roule pour ce groupe de folk francophone originaire de Gironde.

Tan2em c’est l’histoire d’une collaboration née pendant le premier confinement en 2020. Deux couples de musiciens professionnels : ils s’appellent Chloé (guitare et banjo), Juliette (chant), Laurent (chant) et Mika (guitare). Ils aiment Johnny Cash, Alain Souchon, mais aussi le métal, le rockabilly, le reggae… en bref, ils ont des inspirations très diverses et nourrissent leur musique de ce partage sans se contraindre à correspondre à un genre, même si c’est la folk qui ressort essentiellement et on peut être facilement touché par cet art brut et l’acoustique de leurs instruments.

Le « 2 » de Tan2em , c’est juste pour ne pas tomber sur une ribambelle de propositions d’achats de tandems/vélos en les recherchant sur internet. Cela symbolise aussi les deux couples. L’un installé à Bordeaux et l’autre à Bayonne.

On aime Tan2em, en live dans La Nouvelle Scène Aquitaine au Cuvier de Feydeau (Gironde) © Radio France - Hamza Elaafifi

La voix de Laurent ne vous est peut-être pas inconnue, il fait partie du groupe Les Hurlements d’Léo qui a fêté ses 25 ans de carrière l’année dernière. On retrouve Juliette et Mika aussi dans un groupe plus pop et new-wave, La Vénus . Et Chloé dans le groupe de pop-rock psyché féminin Ayla Millesen .

Tan2em parle d'amour, de fêtes, d'incertitudes, des tracas que l'on vit mais qu'ils chantent, et mettent en musique, bien mieux que nous. Leur premier EP est sorti en février dernier et s'appelle tout simplement Tan2em.

TAN2EM - Lumière

Les concerts à venir :

- Jeudi 18 mai : Guinguette Chez Alriq à Bordeaux (33)

- Mardi 23 mai : Festival Mai Musical, Salle La Salicorne à Saujon (17s)

- Mercredi 19 juillet : Zephyr Bière à Quiberon (56)

- Jeudi 20 juillet : Centre culturel Oceanis à Ploemeur (56)

- Samedi 22 juillet : Festival du chant de l'Eucalyptus à Plouhinec (56)

- Vendredi 28 juillet : Les Vendredis de la Halle au Passage (47)

- Mardi 15 août : Les p'tits bouchons à Capbreton (40)

- Jeudi 18 août : La Kbane à Seignosse (40)