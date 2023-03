The Deweys, du rock gothique entre Amérique et Béarn

The Deweys, c'est un western gothique où trois artistes palois chassent les bons sons pour en faire une musique envoûtante et exaltante. Entre rock et folk, une balade country dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu.

Folk ou country, à chacun son voyage. Celui du groupe palois The Deweys vous embarque dans un road-movie gothique où John Wayne fait de l'œil à la mélancolie noire de Mylène Farmer. Le ton dans un son blues que l'Amérique ne renierait pas à ces Béarnais.

The Deweys sur scène

The Deweys s'installe cette semaine dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, à l'occasion d'un grand concert live depuis l'Espace James-Chambaud à Lons. Un voyage musical dans une Amérique fantasmée que ce trio, composé de Stéphane Andrieu, William Saint-Jevin et Hervé Ferquel, fait vivre à coup de guitare électrique et d'harmonica.

Un voyage qui les a déjà conduits sur un EP de sept titres, entre compositions et reprises engagées. En attendant l'arrivée d'un album promis et attendu. Ces amoureux des livres ont réussi à transformer les mots en note, les paroles en visa et votre place de concert en paysages rocailleux et soul.

Vous ne regretterez pas le voyage...

