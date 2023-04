The Hyènes : nouvel album version unplugged

"Krakatoa Unplugged Sessions" c'est LE nouvel album de The Hyènes. Le groupe est dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu pour un moment de live et de confidences. On adore !

Le groupe The Hyènes nous régale de son nouvel album « Krakatoa Unplugged Sessions » enregistré et filmé à Mérignac au Krakatoa. Et de l’acoustique, en veux-tu, en voilà ! Le groupe formé en 2005 pour créer la bande originale du film Enfermés Dehors d’Albert Dupontel nous avait habitué au « gros » son des guitares électriques, mais contre toute attente, c'est avec une version acoustique de « morceaux choisis » de leur discographie que The Hyènes revient performer avec beaucoup de plaisir. 12 titres enregistrés au Krakatoa en plein confinement, un enregistrement sur lequel revient The Hyènes pour La Nouvelle Scène Aquitaine sur France Bleu.

Et l’acoustique, on y prend goût ! Le son pur des instruments, la guitare douze cordes de Luc Robène, le son envoûtant du saxophone de Guillaume Schmidt, la résonance profonde des percussions de Denis Barthe, la voix du guitariste Vincent Bosler et bien sûr le tempo, la basse d’Olivier Mathios, tout ça, c'est l’alchimie The Hyènes. Et plus les années passent et plus le son mature et plus, on aime ça.

The Hyènes dans les studios de France Bleu Gascogne pour la Nouvelle Scène Aquitaine. © Radio France - MCG

France Bleu vous offre pour cette émission de la Nouvelle Scène Aquitaine, 52 minutes de pur bonheur, de partage, de complicité, d’interrogations sur l’époque, 52 minutes de découverte musicale entre rock et blues. Laissez-vous bercer, laissez-vous accompagner par cinq supers mecs, tous de vraies bêtes de scènes, à retrouver en concert près de chez vous.

