Tioma nous présente son premier EP « Douce Escale »

Tioma, jeune artiste landais, repéré par Bigflo et Oli, et signé sur leur label nous présente, ce week-end sur France Bleu, son premier EP de 8 titres "Douce Escale".

Une voix suave, une mélodie mélancolique, le tout posé sur une guitare acoustique saupoudrée d'arrangements synthétiques: "douce escale" est un premier EP très prometteur que dévoile Tioma sur la scène du conservatoire des landes et pour la nouvelle scène aquitaine de France Bleu.

Depuis deux ans, Tioma publie des reprises sur sa chaîne YouTube et s'aventure autant du côté de la pop que du rap, cette exposition lui vaut un message des deux rappeurs toulousains, Bigflo et Oli. Ils prennent alors contact, Tioma leur envoie des démos et, à l'été 2020, ils lui proposent de le signer sur leur label Bonne Etoile.

Tioma © Radio France - Carl Da Silva

Tout s'enchaine rapidement avec la sortie d'un EP 8 titres (sorti le 11 mars) et une première partie de Vianney à Genève (10/03/22), Aix en Provence (11/03/22) et Montpellier (12/03/22).

Tioma sera en première partie de Emma Peters

23 mars 2022 - Rennes, 1988 Club

31 mars 2022 - Toulouse, Connexion Live

7 avril 2022 - Bordeaux, Rock School Barbey