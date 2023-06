Tom Frager en live et en toute intimité avant la sortie de son nouvel album

Juste avant la sortie de son nouvel album le chanteur de Capbreton Tom Frager est en live dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu pour un instant intimiste et un retour sur certaines de ses plus belles chansons.

Vous voulez de la fraicheur, du soleil, de la bonne humeur, de la bienveillance, de l’encouragement, du sourire, … ? Un je ne sais quoi qui fait du bien ? Ecoutez du Tom Frager , c’est l’effet d’un embrun en pleine canicule, d’un rayon de soleil après la gelée du matin, bref, c'est d’la bombe et on en redemande ! Ça tombe bien, l’artiste landais basé à Capbreton est de retour avec un nouveau single "Citoyen du monde" avant l'arrivée non pas d'un mais de deux albums, la grande classe ! Un album tout à fait personnel et un album de "collab’" avec ses amis.

"Lady Melody" son 1er tube

Tom Frager c’est celui que tout le monde connait pour sa chanson " Lady Melody ", c’est en effet ce que l’on peut considérer comme son plus gros titre, mais que dire du reste de son œuvre, de la vraie poésie, une vraie invitation au voyage, des titres qui font que lorsque vous tombez dessus sur n’importe quelle plateforme, vous cliquez, vous likez et vous embarquez pour un long voyage avec Tom.

Il y a d’abord eu Tom Frager et son groupe Gwayav’, un délice et une révélation sur scène avec plus de 400 concerts, puis Tom Frager plutôt en solo avec les albums "Carnet de Route" et "Au Large des Villes" en 2012 et 2019. Au total, 4 albums à réécouter sans aucune modération quand l’automne vous met le blues, quand vous êtes au cœur de l’hiver et bien sûr aux beaux jours parce que Tom Frager rime avec été, bonne humeur, fiesta, océan et surf. Parlons-en du surf et de Tom, le beau gosse est dix fois champion de Guadeloupe où il a grandi tout droit arrivé du Sénégal où il nait. Une passion un peu mise en attente en raison de sa cheville capricieuse. L’océan et la nature, ça rythme la vie de notre homme, toujours ambassadeur de l’association de défense des océans Surfrider.

Sa venue dans les studios de France Bleu

L’exercice du live en radio lui va à merveille et il l’exécute avec son large sourire et sa bonne humeur contagieuse. C'est un artiste en or, toujours disponible et toujours heureux de vous faire vibrer avec sa belle voix et ses quelques notes sur sa guitare. Il n’y a plus, pour vous, qu’à appuyer sur le bouton play pour écouter ses chansons, écouter son introspection sur son travail, son retour sur ses voyages et ses rencontres, juste parce que c’est inspirant et motivant. Vivement la suite, on vous tient au courant évidemment !

loading