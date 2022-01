Vanille une artiste "à part entière" sur les bords de Dordogne en gironde

Sur les bords de la Dordogne, en Gironde, là où Vanille vit, le climat est propice à l’introspection et à l’écriture. Son second album : À part entière, raconte l'affirmation de l'auteure compositeure interprète, artiste singulière et complète qui laisse échapper de sa voix des vagues de douceur.

Discrète comme une brise d'été, Vanille est arrivée en avance pour ce live, grande silhouette emmitouflée, impatiente et pourtant très calme, de livrer sa musique, ses textes, et sa détermination à être elle, avec son énergie ensoleillée. Vanille est d'ailleurs un prénom qui rappelle le parfum des glaces en été et les orchidées originaire du Mexique, des Antilles et de Polynésie. A propos de métissage, Vanille a dans son héritage culturel une grand-mère guadeloupéenne, et des racines corses, dont elle tient le sens très fort de la tribu.

Vanille © Radio France - Isabelle Wagner

Après ses débuts à écumer les cafés concerts et les bars pour chanter, la guitare en bandoulière, la musicienne française a gagné de l’assurance grâce à son premier album, Amazona. Si elle en est fière, elle n’avait pas encore réussi à totalement imposer son désir d’épure tant sur les textures que les arrangements. De plus, le disque présentait des morceaux écrits il y a parfois très longtemps. Le nouvel album, À part entière, lui, se voulait « une petite partie de vie condensée en émotions sur 11 titres ».

Je n’écris que sur ce que je ressens ou sur ce que mes proches traversent, en tout cas d’un vécu très personnel

Dès l’ouverture « À part entière », Vanille affirme son identité, nous vous laissons donc en intimité avec cet artiste complète, grande lectrice, inspirée par les histoires de vies, laissant facilement parler son coeur à travers un mix entre les mots et les sonorités. Vous écoutez Vanille s'exprimer au chant et à la guitare, son instrument de prédilection.

Merci Vanille pour ce voyage chaleureux et à bientôt, peut-être en admirant le mascaret sur la Dordogne.