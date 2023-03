Voyage musical avec le duo Saults dans la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu

Ils sont deux. Des frères. Antoine et Greg Saults. Un nom de famille qui devient un nom de scène. Découvrez l’univers rock, pop & funk de ces deux frangins invités de la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu.

A l’âge où les petits garçons tapent dans un ballon ou jouent à la bagarre dans la cour de récré, Antoine et Greg Saults découvrent la musique. Une histoire de famille pour ces deux frères qui grandissent entourés d’un papa joueur de piano, d’une grand-mère qui chante… pour ne citer qu’eux ! Leurs oreilles sont donc façonnées par ces années d’enfance bercées par la musique. L’idée de créer un groupe a toujours fait partie de leur histoire. Un groupe à deux, une évidence pour ces frangins passionnés. Ils se lancent dans cette aventure en 2014 en créant Saults .

Des Frenchies à Londres !

C’est par la porte du rock qu’ils se lancent dans la musique avec leur groupe Saults. S’ils sont désormais influencés par des artistes comme Zaoui ou Silk sonic, leur style va évoluer au gré de leurs expériences et différentes rencontres. Ils partent en tournées et voyage en Europe pour faire découvrir leur musique. Ils vivent des expériences incroyables comme ce concert de Julian Perretta dont ils assurent la première partie avec brio… devant plus de 10 000 personnes !

“C’était une évidence de partir”

Forts de cette notoriété, les frangins de Saults décident de tout plaquer. Fini le sud-ouest, ils partent s’installer à Londres en 2017. Cette décision est un tournant pour le groupe qui prend un virage très british, pop & funk. Même si quitter la Gironde et le sud-ouest n’est pas facile, ils ont envie de se frotter aux talents d’outre-Manche. Ils transforment l’essai et ne regrettent rien. Ils enregistrent dans les studios mythiques d’Abbey Road et se font repérer par Peter Townshend, le guitariste des Who.

Pour la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, le duo Saults vous embarque dans leur univers musical pour un voyage à travers l’Angleterre, les Etats-Unis… sans oublier le sud-ouest. Un régal pour ce concert live enregistré au Cuvier de Feydeau à Artigues-près-Bordeaux en Gironde.