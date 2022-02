Zinkaro nous présente leur 1er album

Zinkaro est un groupe de vrais bons musiciens, 5 garçons et une fille. Vous connaissez "l'effet boule de neige" ? D'abord 2 garçons, copains d'école Alexandre Gautier avec sa guitare et François Peyruseigt qui s'applique à la contrebasse, un troisième Benoît Bareille qui les convie à mettre l'ambiance pour son mariage et Zinkaro se forme. On y rajoute une violoniste Charlène Cros de formation classique puis la clarinette et la voix d'Arnaud Fila puis les percussions d'Aurélien Charruyer et voilà !

Le swing manouche c'est la liberté de jouer n'importe où, n'importe quand, voilà comment Zinkaro nous embarque aux premières notes.

Sur la scène de l'espace James Chambaud à Lons © Radio France - France Bleu

Les 6 musiciens de Zinkaro jouent un swing-manouche aussi efficace que les paroles qu'ils signent. " Comme les peurs et les malheurs " du titre Mad'moiselle ou encore le mode d'emploi de Zingaro Swing "Zinkaro swingue quand ça lui dit avec ardeur et sans blingbling" ç'est exactement ça sans blingbling, ça sonne vrai. Une jolie plume pour décrire avec humour et humeur des portraits haut-en couleur et un avenir parfois incertain, une chose est sûre avec Zinkaro "Swing's not Dead".