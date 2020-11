Où Saint-Exupéry se fait touriste et... philosophe.

St-Ex rêveur en Espagne et artiste dans le désert.

Dans ce nouveau numéro d'"Objectif Ciel", place à deux folles histoires sur les aventuriers qui ont créé l’Aéropostale. Une émission réalisée avec la complicité de Fabrice Cruz et Reine Morison du nouveau site historique culturel L’Envol des Pionniers à Toulouse-Montaudran.

Tourisme à Valencia

Un jour de l’été 1927, en pleine canicule, le pilote Henri Delaunay effectue un dépannage sur la plage de Valencia avec Antoine de Saint-Exupéry. Ils sont partis d’Alicante en voiture la veille et quoique ayant roulé toute la nuit pour atteindre le lieu du dépannage, les deux mécaniciens qui les accompagnent se mettent au travail dès leur arrivée. Delaunay préférerait dormir sous le plan de l’avion, bercé par le bruit de ressac, mais St-Ex veut absolument visiter la ville...

Antoine de St-Exupéry en 1939 © Getty - Hansel Mieth / The LIFE Picture Collection

Les petits papiers dans le désert

En octobre 1927, Jean-René Lefebvre est mécanicien à Cap Juby quand il voit arriver le nouveau chef d’escale : Antoine de Saint-Exupéry, dégingandé, le blouson de cuir enfilé un peu n’importe comment. Un personnage qui, au lieu d’aller dormir ou de jouer aux cartes pendant que les mécanos travaillent sur les avions, reste là et les mitraille de questions sur la vie dans le désert. Il a toujours dans sa poche un petit carnet sur lequel il griffonne des dessins ou écrit des bribes de phrases. Il n’est pas snob, il parle le langage de tout le monde mais avec un petit raffinement imperceptible en plus. Il donne l’impression d’un grand rêveur, égaré dans l’aviation, et en même temps il fait preuve d’une témérité assez folle...

Antoine de St-Exupéry en 1922 © Getty - Apic / Hulton Archive

Prolongez ces aventures en visitant le nouveau site de légende à Toulouse : L'Envol des Pionniers.