Premier contact pour Saint-Ex avec une machine volante...

Dans ce nouveau numéro d'"Objectif Ciel", place à deux folles histoires sur les aventuriers qui ont créé l’Aéropostale. Une émission réalisée avec la complicité de Fabrice Cruz et Reine Morison du nouveau site historique culturel L’Envol des Pionniers à Toulouse-Montaudran.

Le baptême de l’air de Saint-Ex

Petit garçon, Antoine de Saint-Exupéry apprend et retient facilement, il observe tout. Doté d’une imagination sans fin, il transforme le château de Saint-Maurice-de-Rémens (Ain) en royaume enchanté. Avec une caisse posée sur deux branches de sapin, il imagine son bureau. Là, il écrit, il dessine, il trace le plan d’un moteur pour son projet de bicyclette volante. Il a pensé à tout, le moteur fonctionne à l’essence avec un réservoir accroché à l’arrière. Quand le curé du village lui conseille de ne pas jouer avec des machines à essence, il ne se décourage pas et se demande si sa bicyclette volante fonctionnerait avec une voile…

Monument aux morts devant la mairie de Saint-Maurice-de-Rémens sur lequel est inscrit le nom de St-Exupéry. - Domaine Public

Le premier lâcher sur Sopwith

Un matin d’avril 1921, la Transaérienne de l’Est sort tous ses avions sur le terrain de Neuhof, c’est-à-dire 1 Farman, 3 Sopwith et 1 Salmson. Faute de subvention, la compagnie propose des vols à la demande et des baptêmes. Un jour, un client pas comme les autres s’approche et demande un baptême de l’air pour 50 Francs. Le client monte dans le Farman et part sur le circuit habituel. Ce qui n’est pas habituel, c’est que le client en redemande ! Pour 50 Francs de plus, le voilà reparti pour un tour. Puis, au moment de signer le registre, il donne son nom : Antoine de Saint-Exupéry...

Avion Farman F-40 - Domaine Public

Prolongez ces aventures en visitant le nouveau site de légende à Toulouse : L'Envol des Pionniers.