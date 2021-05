Vol de Nuit, les origines

Dans ce nouveau numéro d'"Objectif Ciel", voici une folle histoire sur les aventuriers qui ont créé l’Aéropostale. Une émission réalisée avec la complicité de Fabrice Cruz et Reine Morison du nouveau site historique culturel L’Envol des Pionniers à Toulouse-Montaudran.

Vol de Nuit

En octobre 1929, alors que monde connaît une tempête économique sans précédent, Antoine de Saint-Exupéry ne connaît pas la crise. Fraîchement arrivé à Buenos Aires, il prend les commandes d’Aeroposta Argentina, la filiale argentine de l’Aéropostale. A 29 ans, le voilà promu chef d’exploitation d’un réseau de 15 aérodromes en Amérique du Sud couvrant 3800 km de part et d’autre des Andes, entre le Paraguay, le Brésil, l’Argentine et le Chili. C’est un beau poste, très prestigieux. Son travail consiste à organiser, inspecter, on ne dit pas encore manager, veiller sur les pilotes et le matériel...

Edition originale de 1931 - Gallimard

Et il écrit. Beaucoup, dès que ses multiples activités lui en laissent le temps. Il s’est attelé à la rédaction d’un nouveau roman. C’est une promesse qu’il a faite à Gaston Gallimard après le succès de son premier livre, Courrier Sud, qui l’a fait connaître comme écrivain en 1929. Cette période argentine est celle de la genèse d’un livre qui marquera son époque : Vol de Nuit...

Vol de Nuit - Poche

Courrier Sud

