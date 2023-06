A bicyclette avec Célérifère qui redonne une seconde vie aux vélos !

Déplacez-vous de façon durable, mais en vélo ! Célérifère permet à chacun.e de disposer d'un moyen de transport moderne, à la fois plus pratique, plus écologique et plus économique.

A bicyclette avec Célérifère © Radio France - Cavan Images

Célérifère redonne une seconde vie aux vélos qui dorment dans vos garages et contribue à la transition pour évoluer vers une mobilité douce. Avec un objectif simple ? Vous déplacer de façon durable, mais en vélo ! Permettre à chacun.e de disposer d'un moyen de transport moderne, à la fois plus pratique, plus écologique et plus économique. Célérifère vient d'investir un tout nouveau bâtiment au 290 rue des Plantagenets à Montaigu. Ce nouveau bâtiment va permettre à Célérifère d'accélérer le développement de son activité de reconditionnement de vélos; une filière locale permettant de trouver, recycler, démonter et repeindre des cadres de vélos en bon état ! Elle réhabilite les anciens vélos avec un kit électrique et remet les anciens cadres de vélos à neuf à l'échelle locale. LIEN : Célérifère