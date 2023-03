Abracadabar-bars, un festival pour les enfants !

Un festival jeune-public à vivre en famille, un évènement convivial et de proximité à Indre, Sautron, Nantes, Rezé.

ABRACADABAR-BARS un festival de proximité à vivre en famille, orienté vers le jeune public ?

C'est une coopération joyeusement enfantine entre Les Productions Hirsutes et le fameux et très connu Collectif Culture Bar Bars qui présentent cet évènement familial de proximité, accessible et festif ! Des spectacles à voir en famille !

Avec pas moins de 22 Spectacles dans 4 Villes ?

Mélangeant Musique, chanson, acrobatie, théâtre, conte, marionnettes, lectures musicales, ateliers…

C'est la seconde édition d’AbracadaBar-Bars qui se déroule de nouveau ce week-end, samedi et dimanche dans les cafés cultures de Nantes, Indre, Rezé et Sautron, dans pas moins de 17 lieux ! Avec la volonté de créer en commun un évènement culturel familial de proximité, accessible dans les cafés cultures et les clubs, des lieux conviviaux et chaleureux parfaits pour accueillir des familles, renforcer le lien social entre les habitantes et habitants.

On y retrouvera qui à ce petit festival par exemple ?

Le duo les poux symphonique par exemple, pour 6 euros, qui illustreront des livres en musique pour les petits de 2 à 6 ans. Les animations gratuites d'Emilie la fée, le groupe mythique les Bouskidous, du rock pour enfants entre 4 et 12 ans, c'est gratuit aussi, e finis avec Noémie Truffaut et ses contes à la carte pour voyager par la voix....

Une offre très éclectique et accessible qui avait été un franc succès lors de sa première édition !

Liens : Abracadabar-bars