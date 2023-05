Adov : le spécialiste du déstockage de mobilier d'intérieur en tout genre

Adov déstocke et reconditionne du mobilier, ainsi que de la décoration vendue initialement via le e-commerce !

Adov est né en 2016 et est composé aujourd'hui d'une trentaine de salariés. Elle déstocke et reconditionne du mobilier, ainsi que de la décoration vendue initialement via le e-commerce. Outre un site de e-commerce et un magasin en Vendée, Adov a ouvert une boutique quartier Chantenay-Bellevue au 8 Boulevard du Général Pierre Koenig. Une Boutique ouverte du Lundi au vendredi de 14h à 18h30.

Basée au départ sur le site d’un ancien atelier de confection à Cheffois en vendée, quand vous êtes en direction de La Châtaigneraie. L’entreprise dispose aujourd’hui d’un stockage de 10 000 m², dont 7 000 m² à Antigny, basée en Vendée également.

Adov reste avant tout spécialisé dans l'ameublement intérieur ?

Dans le déstockage du mobilier d'intérieur en tout genre et toute l'année, ainsi que dans la revente de produits issus de grandes marques du e-commerce. Avec des produits reconditionnés à petits prix : du mobilier de qualité à prix réduits.

Tous les meubles proposés chez eux sont neufs et proviennent de fins de séries, de surplus de stock ou d’avariés de transport.

On trouve quoi dans ses magasins et sur la plateforme ?

Meubles, canapés, décorations, luminaires, literie... Des produits neufs allant jusqu'à -70% toute l'année. Livraison possible sur toute la France. Leur site est régulièrement actualisé ce qui leurs permet de vous proposer continuellement de nouveaux produits. Je vous donne des exemples : un canapé Acéano par exemple pour 600 euros au lieu de 1500 euros, un meuble Tv Asger pour 140 euros au lieu de 275 euros... Ce sont vraiment des meubles de grande qualité à des prix défiant toute concurrence !

