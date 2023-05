Au Petit Grenier : une mercerie nantaise de seconde main !

OK COMPOST valorise les biodéchets dans le vignoble, collecte à vélo et fait du compostage local !

L’association qui accompagne vos biodéchets dans le vignoble et a pour objectif de valoriser les biodéchets produits dans communauté de communes de Clisson Sèvre et Maine en proposant une ​collecte à vélo et le compostage local des biodéchets.