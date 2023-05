Débord de loire : un festival qui met la Loire en lumière jusqu'à dimanche

Un évènement organisé par la ville de Nantes et Loire Estuaire qui se déroulera à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin !

Ce matin, on parle de l'évènement Débord de Loire où Nantes et 16 villes riveraines du fleuve, jusqu’à Noirmoutier-en-l’Île ,renouent avec la Loire en 2023 ! C'est la troisième édition cette année et ça dure jusqu'à dimanche !

Un festival organisé par la ville de Nantes et Loire Estuaire qui se déroulera à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin avec parade nautique, danse, vélo parades, expositions.... Sur Bouguenais, Cordemais, Couëron, Divatte sur Loire, Mauves, Noirmoutier..

Cette année, durant ce festival, Le transport à voile est mis à l’honneur ?

Avec 200 embarcations qui sont invitées à naviguer ensemble sur le fleuve pour la grande parade du samedi 3 juin sur l’estuaire. L’occasion, pour toutes et tous, de vibrer et s’émerveiller collectivement devant un spectacle aussi rare que majestueux, réunissant autour du Belem des unités de fret comme les trois-mâts ou encore une riche flotte fluviale.

Débord de Loire, c’est aussi l’opportunité de rencontrer ceux qui œuvrent au quotidien au bord du fleuve et de l’océan ?

Associations, clubs nautiques, services des collectivités, entreprises... Au total, c'est une centaine de contributeurs pour découvrir ou redécouvrir un riche patrimoine naturel et bâti par le biais de visites, conférences, villages à quai et expositions.

Cette 3 ème édition, sur l’eau ou sur les quais, est une occasion de découvrir, s’amuser, s’émerveiller ou s’informer sur la Loire, foncez y, ça commence aujourd'hui et ça se termine dimanche !

Lien : Débords de Loire